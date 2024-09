Schaeffler Aktie News: Schaeffler zeigt sich am Mittwochvormittag gestärkt

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Schaeffler. Zuletzt konnte die Aktie von Schaeffler zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 4,33 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 4,33 EUR zu. In der Spitze legte die Schaeffler-Aktie bis auf 4,33 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 4,33 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.472 Schaeffler-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 01.03.2024 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Schaeffler-Aktie 56,61 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 12.09.2024 bei 4,10 EUR. Mit Abgaben von 5,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,333 EUR. Im Vorjahr erhielten Schaeffler-Aktionäre 0,450 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 6,18 EUR je Schaeffler-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Schaeffler am 06.08.2024. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,05 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Schaeffler ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,21 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 4,19 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Schaeffler 4,06 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Schaeffler am 05.11.2024 vorlegen. Am 11.11.2025 wird Schaeffler schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Schaeffler-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,796 EUR je Aktie.

