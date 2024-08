Schaeffler Aktie News: Anleger schicken Schaeffler am Vormittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Schaeffler gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Der Schaeffler-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,8 Prozent auf 4,68 EUR.

Der Schaeffler-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:04 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 4,68 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Schaeffler-Aktie bisher bei 4,65 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,70 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 41.007 Schaeffler-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 6,78 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 44,76 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 4,57 EUR ab. Der aktuelle Kurs der Schaeffler-Aktie ist somit 2,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,450 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,363 EUR je Schaeffler-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 7,18 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Schaeffler am 06.08.2024. Schaeffler hat ein EPS von 0,05 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,21 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,33 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,19 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 4,06 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Schaeffler dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 05.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Schaeffler-Anleger Experten zufolge am 11.11.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,838 EUR je Schaeffler-Aktie belaufen.

