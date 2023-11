BMW-Aktie & Mercedes-Benz-Aktie kaum verändert: BMW und Mercedes-Benz schließen sich für China-Joint Venture zusammen

Schnellladenetz

Die beiden deutschen Premiumautohersteller BMW und Mercedes-Benz wollen beim Aufbau eines Schnellladenetzes auf dem weltweit größten Automarkt kooperieren.

Bis Ende 2026 soll in China ein Ladenetz von mindestens 1.000 Stationen mit rund 7.000 Schnellladepunkten entstehen, kündigten die DAX-Konzerne an. Die ersten Schnellladestationen sollen voraussichtlich ab 2024 in China in Betrieb gehen. Für das Vorhaben haben Mercedes-Benz Group China und BMW Brilliance Automotive ein paritätisch geführtes Gemeinschaftsunternehmen (Joint Venture) gegründet.

Das Schnellladenetz werde öffentlich zugänglich sein und für alle Fahrzeugmarken zur Verfügung stehen. Kunden beider Unternehmen sollen von "einer Reihe exklusiver Funktionen wie beispielsweise Plug & Charge und einer Vorab-Reservierung der Ladepunkte profitieren", heißt es in der Mitteilung weiter. "Wo immer möglich" soll Strom direkt aus erneuerbaren Quellen bezogen werden. Die Transaktion stehe unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsbehörden.

Via XETRA geht es für BMW-Titel zeitweise um 0,16 Prozent nach oben auf 96,22 Euro, während Mercedes-Aktien 0,13 Prozent auf 59,37 Euro verlieren.

FRANKFURT (Dow Jones)