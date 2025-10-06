SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verteidigt am Montagmittag Vortagesniveau

Kurs der SCHOTT Pharma

Die Aktie von SCHOTT Pharma hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 21,55 EUR zeigte sich die SCHOTT Pharma-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 21,55 EUR zeigte sich die SCHOTT Pharma-Aktie im XETRA-Handel um 11:38 Uhr kaum verändert. Das bisherige Tageshoch markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 21,95 EUR. Die Abwärtsbewegung der SCHOTT Pharma-Aktie ging bis auf 21,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,80 EUR. Zuletzt wechselten 14.305 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 32,74 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 51,93 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 18,50 EUR fiel das Papier am 07.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die SCHOTT Pharma-Aktie damit 16,49 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

SCHOTT Pharma-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,158 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,25 EUR.

Am 12.08.2025 äußerte sich SCHOTT Pharma zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 0,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 256,46 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.12.2025 erfolgen. Die Veröffentlichung der SCHOTT Pharma-Ergebnisse für Q4 2026 erwarten Experten am 10.12.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass SCHOTT Pharma ein EPS in Höhe von 1,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

SCHOTT Pharma-Aktie dennoch leichter: SCHOTT Pharma wächst

SCHOTT Pharma-Aktie dreht ins Plus: SCHOTT Pharma dämpft Umsatzaussichten

SCHOTT Pharma-Aktie unbeeindruckt: Neuer Finanzchef