SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma steigt am Freitagvormittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von SCHOTT Pharma. Das Papier von SCHOTT Pharma konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 22,00 EUR.

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 22,00 EUR zu. Der Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 22,00 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 21,85 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 24 SCHOTT Pharma-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,74 EUR) erklomm das Papier am 25.10.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 48,82 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 18,50 EUR. Mit Abgaben von 15,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,25 EUR.

Am 12.08.2025 hat SCHOTT Pharma in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 256,46 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 253,59 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2025 terminiert. Experten kalkulieren am 10.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von SCHOTT Pharma.

Von Analysten wird erwartet, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2025 1,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

