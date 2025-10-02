SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag mit Kursplus

Aktienentwicklung

Die Aktie von SCHOTT Pharma zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 21,90 EUR zu.

Die SCHOTT Pharma-Aktie konnte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,9 Prozent auf 21,90 EUR. Im Tageshoch stieg die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 22,10 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,60 EUR. Bisher wurden heute 10.978 SCHOTT Pharma-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 32,74 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2024). Der derzeitige Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie liegt somit 33,11 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (18,50 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 15,53 Prozent könnte die SCHOTT Pharma-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR. Im Vorjahr hatte SCHOTT Pharma 0,160 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SCHOTT Pharma-Aktie bei 29,25 EUR.

Am 12.08.2025 legte SCHOTT Pharma die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 0,30 EUR. Im letzten Jahr hatte SCHOTT Pharma einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie eingefahren. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 256,46 Mio. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SCHOTT Pharma einen Umsatz von 253,59 Mio. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 11.12.2025 dürfte SCHOTT Pharma Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 10.12.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SCHOTT Pharma-Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je Aktie aus.

