So bewegt sich SCHOTT Pharma

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verteuert sich am Mittwochnachmittag

01.10.25 16:10 Uhr
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verteuert sich am Mittwochnachmittag

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Zuletzt wies die SCHOTT Pharma-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 21,30 EUR nach oben.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
21,35 EUR 0,20 EUR 0,95%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:50 Uhr konnte die Aktie von SCHOTT Pharma zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 21,30 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 21,25 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 18.450 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Bei 32,74 EUR erreichte der Titel am 25.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 53,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SCHOTT Pharma-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 07.04.2025 (18,50 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 13,15 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten SCHOTT Pharma-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR aus. Analysten bewerten die SCHOTT Pharma-Aktie im Durchschnitt mit 29,25 EUR.

SCHOTT Pharma ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. SCHOTT Pharma hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,31 EUR je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 256,46 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 253,59 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

SCHOTT Pharma dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.12.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2026-Bilanz auf den 10.12.2026.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
06.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
05.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
29.05.2025SCHOTT Pharma HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.12.2024SCHOTT Pharma VerkaufenDZ BANK

