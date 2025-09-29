DAX23.699 -0,2%ESt505.489 -0,3%Top 10 Crypto15,65 -1,6%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.695 -0,8%Euro1,1752 +0,2%Öl67,13 -0,8%Gold3.814 -0,5%
Profil
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma macht am Dienstagvormittag Boden gut

30.09.25 09:26 Uhr
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von SCHOTT Pharma. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,0 Prozent auf 21,20 EUR zu.

Um 09:01 Uhr konnte die Aktie von SCHOTT Pharma zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 21,20 EUR. Der Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 21,20 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 21,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 807 SCHOTT Pharma-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (32,74 EUR) erklomm das Papier am 25.10.2024. Das 52-Wochen-Hoch liegt 54,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SCHOTT Pharma-Aktie. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 12,74 Prozent Luft nach unten.

Für SCHOTT Pharma-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,158 EUR ausgeschüttet werden. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die SCHOTT Pharma-Aktie bei 29,25 EUR.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 EUR je Aktie generiert. SCHOTT Pharma hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 256,46 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

SCHOTT Pharma wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.12.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 10.12.2026 dürfte SCHOTT Pharma die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
