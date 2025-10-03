DAX24.374 -0,2%Est505.648 ±0,0%MSCI World4.350 +0,5%Top 10 Crypto16,65 +1,1%Nas22.877 +0,1%Bitcoin102.881 +0,1%Euro1,1736 +0,1%Öl64,60 +0,4%Gold3.879 +0,6%
Kurs der SCHOTT Pharma

SCHOTT Pharma Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von SCHOTT Pharma

03.10.25 16:10 Uhr
SCHOTT Pharma Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von SCHOTT Pharma

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 21,25 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
21,45 EUR -0,05 EUR -0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SCHOTT Pharma-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 21,25 EUR. Der Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 21,25 EUR nach. Bei 21,85 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.542 SCHOTT Pharma-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 54,07 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,50 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 12,94 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR an SCHOTT Pharma-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,158 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SCHOTT Pharma-Aktie bei 29,25 EUR.

SCHOTT Pharma ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SCHOTT Pharma im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 256,46 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 253,59 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 11.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von SCHOTT Pharma rechnen Experten am 10.12.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,02 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
