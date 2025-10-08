SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittwochmittag mit roter Tendenz

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Der SCHOTT Pharma-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 20,50 EUR.

Die SCHOTT Pharma-Aktie musste um 11:39 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,2 Prozent auf 20,50 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 20,45 EUR. Bei 20,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 15.191 SCHOTT Pharma-Aktien gehandelt.

Am 25.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,74 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 59,71 Prozent. Bei einem Wert von 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie.

Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SCHOTT Pharma 0,160 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,25 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SCHOTT Pharma am 12.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,30 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,31 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 256,46 Mio. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.12.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 10.12.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie.

