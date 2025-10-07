DAX24.389 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.328 -0,5%Top 10 Crypto16,92 -2,8%Nas22.756 -0,8%Bitcoin104.115 -2,3%Euro1,1678 -0,3%Öl65,36 -0,2%Gold3.974 +0,3%
Aktienkurs aktuell

SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

07.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die SCHOTT Pharma-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 21,05 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
21,25 EUR -0,35 EUR -1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 21,05 EUR. Das Tagestief markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 21,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.955 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.10.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 55,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 18,50 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,11 Prozent.

Für SCHOTT Pharma-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,158 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 29,25 EUR für die SCHOTT Pharma-Aktie.

Am 12.08.2025 legte SCHOTT Pharma die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,30 EUR gegenüber 0,31 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 256,46 Mio. EUR umgesetzt, gegenüber 253,59 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 11.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 10.12.2026 dürfte SCHOTT Pharma die Q4 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den SCHOTT Pharma-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,02 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Nachrichten zu SCHOTT Pharma

DatumMeistgelesen
Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
06.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
05.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
29.05.2025SCHOTT Pharma HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.12.2024SCHOTT Pharma VerkaufenDZ BANK

