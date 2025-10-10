SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Freitagmittag in Rot

Notierung im Fokus

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 20,75 EUR.

Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte um 11:44 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 20,75 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die SCHOTT Pharma-Aktie bis auf 20,70 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 13.854 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.10.2024 bei 32,74 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,78 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SCHOTT Pharma-Aktie. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR. Mit Abgaben von 10,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR. Im Vorjahr hatte SCHOTT Pharma 0,160 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,25 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte SCHOTT Pharma am 12.08.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,31 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig wurden 256,46 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 253,59 Mio. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 11.12.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.12.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,01 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie.

