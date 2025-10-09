DAX24.660 +0,3%Est505.660 +0,2%MSCI World4.352 ±-0,0%Top 10 Crypto16,90 -2,2%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.067 -1,0%Euro1,1615 -0,1%Öl66,35 +0,4%Gold4.031 -0,2%
DAX mit neuem Allzeithoch -- Asiens Börsen im Plus -- Fed-Protokoll deutet auf weitere Zinssenkungen hin -- Ottobock-Aktie vor IPO -- HSBC plant Milliardenübernahme -- BYD, Gerresheimer im Fokus
SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Donnerstagvormittag im Minusbereich

09.10.25 09:26 Uhr
Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die SCHOTT Pharma-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 20,40 EUR.

Das Papier von SCHOTT Pharma befand sich um 09:07 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 20,40 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte SCHOTT Pharma-Aktie bei 20,40 EUR. Mit einem Wert von 20,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.896 SCHOTT Pharma-Aktien.

Am 25.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 60,49 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der SCHOTT Pharma-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 18,50 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SCHOTT Pharma-Aktie 10,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem SCHOTT Pharma seine Aktionäre 2024 mit 0,160 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 29,25 EUR an.

Am 12.08.2025 hat SCHOTT Pharma die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SCHOTT Pharma 0,31 EUR je Aktie eingenommen. SCHOTT Pharma hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 256,46 Mio. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte SCHOTT Pharma am 11.12.2025 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 10.12.2026.

In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

Bildquellen: SCHOTT Pharma

Analysen zu SCHOTT Pharma

DatumRatingAnalyst
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
06.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
05.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
05.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
11.06.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
29.05.2025SCHOTT Pharma HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.12.2024SCHOTT Pharma VerkaufenDZ BANK

