SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittwochvormittag mit Verlusten

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von SCHOTT Pharma nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 20,70 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von SCHOTT Pharma nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 09:00 Uhr 0,2 Prozent auf 20,70 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie sank bis auf 20,50 EUR. Bei 20,50 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten 232 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.

Am 25.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 32,74 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 58,16 Prozent. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 10,63 Prozent Luft nach unten.

Nachdem SCHOTT Pharma seine Aktionäre 2024 mit 0,160 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,158 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 29,25 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SCHOTT Pharma am 12.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,31 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 256,46 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 253,59 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 10.12.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem SCHOTT Pharma-Gewinn in Höhe von 1,02 EUR je Aktie aus.

