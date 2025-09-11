SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma tendiert am Freitagmittag nordwärts

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von SCHOTT Pharma zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von SCHOTT Pharma konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 21,25 EUR.

Die SCHOTT Pharma-Aktie konnte um 11:39 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 21,25 EUR. Der Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 21,60 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,60 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 3.118 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Am 13.09.2024 erreichte der Anteilsschein mit 33,84 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SCHOTT Pharma-Aktie somit 37,20 Prozent niedriger. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,50 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

SCHOTT Pharma-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,160 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,158 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die SCHOTT Pharma-Aktie bei 29,25 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SCHOTT Pharma am 12.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 0,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Umsatzseitig wurden 256,46 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 253,59 Mio. EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.12.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 10.12.2026.

Experten taxieren den SCHOTT Pharma-Gewinn für das Jahr 2025 auf 1,02 EUR je Aktie.

