SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma verteuert sich am Montagmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von SCHOTT Pharma zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 21,30 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 21,30 EUR zu. Die SCHOTT Pharma-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 21,70 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,30 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.883 SCHOTT Pharma-Aktien.

Am 25.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,74 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 53,71 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,50 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie.

Für SCHOTT Pharma-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,158 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,25 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie aus.

SCHOTT Pharma ließ sich am 12.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 0,31 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat SCHOTT Pharma mit einem Umsatz von insgesamt 256,46 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,13 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von SCHOTT Pharma wird am 11.12.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2026-Bilanz von SCHOTT Pharma rechnen Experten am 10.12.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass SCHOTT Pharma einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

