SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag fester

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von SCHOTT Pharma konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,2 Prozent auf 21,85 EUR.
Um 11:45 Uhr sprang die SCHOTT Pharma-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 21,85 EUR zu. Kurzfristig markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 21,95 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,95 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.971 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.
Am 25.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 32,74 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 49,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 18,50 EUR. Abschläge von 15,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,158 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete SCHOTT Pharma 0,160 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 29,25 EUR.
Am 12.08.2025 hat SCHOTT Pharma in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent auf 256,46 Mio. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 253,59 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
Voraussichtlich am 11.12.2025 dürfte SCHOTT Pharma Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 10.12.2026.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 1,02 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie.
Alle: Alle Empfehlungen