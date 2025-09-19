SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der SCHOTT Pharma

Die Aktie von SCHOTT Pharma gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die SCHOTT Pharma-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,2 Prozent auf 21,60 EUR nach.

Die SCHOTT Pharma-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 21,60 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie gab in der Spitze bis auf 21,45 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 21,65 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 52.648 SCHOTT Pharma-Aktien.

Am 25.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,74 EUR an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die SCHOTT Pharma-Aktie somit 34,03 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 18,50 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 14,35 Prozent Luft nach unten.

SCHOTT Pharma-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,159 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,25 EUR aus.

Am 12.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,31 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz wurden 256,46 Mio. EUR gegenüber 253,59 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.12.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 10.12.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je SCHOTT Pharma-Aktie in Höhe von 1,02 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

