SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Freitagmittag stabil

SCHOTT Pharma im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die SCHOTT Pharma-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 21,60 EUR.

Anleger zeigten sich um 11:47 Uhr bei der SCHOTT Pharma-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 21,60 EUR. Zwischenzeitlich stieg die SCHOTT Pharma-Aktie sogar auf 21,90 EUR. Das bisherige Tagestief markierte SCHOTT Pharma-Aktie bei 21,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 21,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.163 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Am 25.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 32,74 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 51,57 Prozent Plus fehlen der SCHOTT Pharma-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,50 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

SCHOTT Pharma-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,160 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,158 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,25 EUR.

SCHOTT Pharma gewährte am 12.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,30 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,31 EUR je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz wurden 256,46 Mio. EUR gegenüber 253,59 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 11.12.2025 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 10.12.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von SCHOTT Pharma.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass SCHOTT Pharma ein EPS in Höhe von 1,02 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

