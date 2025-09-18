SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Vormittag gefragt
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 21,90 EUR.
Um 09:02 Uhr stieg die SCHOTT Pharma-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 21,90 EUR. Die SCHOTT Pharma-Aktie legte bis auf 21,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 21,60 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 242 SCHOTT Pharma-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 32,74 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.10.2024 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die SCHOTT Pharma-Aktie derzeit noch 49,50 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 18,50 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die SCHOTT Pharma-Aktie 18,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,160 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,158 EUR. Analysten bewerten die SCHOTT Pharma-Aktie im Durchschnitt mit 29,25 EUR.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte SCHOTT Pharma am 12.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SCHOTT Pharma 0,31 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat SCHOTT Pharma im vergangenen Quartal 256,46 Mio. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SCHOTT Pharma 253,59 Mio. EUR umsetzen können.
SCHOTT Pharma dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2025 voraussichtlich am 11.12.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 10.12.2026 erwartet.
Experten gehen davon aus, dass SCHOTT Pharma im Jahr 2025 1,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.net
SCHOTT Pharma-Aktie dennoch leichter: SCHOTT Pharma wächst
SCHOTT Pharma-Aktie dreht ins Plus: SCHOTT Pharma dämpft Umsatzaussichten
