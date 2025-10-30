SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma gewinnt am Vormittag an Fahrt
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 19,56 EUR.
Die SCHOTT Pharma-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 19,56 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die SCHOTT Pharma-Aktie bei 19,56 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 19,56 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 1 SCHOTT Pharma-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.10.2024 bei 31,90 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SCHOTT Pharma-Aktie 63,09 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 18,50 EUR. Mit einem Kursverlust von 5,42 Prozent würde die SCHOTT Pharma-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nach 0,160 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,158 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie. Analysten bewerten die SCHOTT Pharma-Aktie im Durchschnitt mit 29,25 EUR.
Am 12.08.2025 legte SCHOTT Pharma die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,30 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,31 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat SCHOTT Pharma im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 256,46 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 253,59 Mio. EUR in den Büchern gestanden.
SCHOTT Pharma wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.12.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz am 10.12.2026.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass SCHOTT Pharma ein EPS in Höhe von 1,01 EUR in den Büchern stehen haben wird.
Alle: Alle Empfehlungen