Kursentwicklung im Fokus

29.10.25 09:22 Uhr
SCHOTT Pharma Aktie News: Anleger schicken SCHOTT Pharma am Mittwochvormittag ins Minus

29.10.25 09:22 Uhr

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Die SCHOTT Pharma-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 19,58 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SCHOTT Pharma
19,60 EUR -0,22 EUR -1,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 09:02 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 19,58 EUR. Zwischenzeitlich weitete die SCHOTT Pharma-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 19,58 EUR aus. Mit einem Wert von 19,64 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 10.000 SCHOTT Pharma-Aktien umgesetzt.

Bei 32,50 EUR erreichte der Titel am 29.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 65,99 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 18,50 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,52 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten SCHOTT Pharma-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,160 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,158 EUR. Analysten bewerten die SCHOTT Pharma-Aktie im Durchschnitt mit 29,25 EUR.

Am 12.08.2025 legte SCHOTT Pharma die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte SCHOTT Pharma 0,31 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde auf 256,46 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 253,59 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

SCHOTT Pharma wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 11.12.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2026-Bilanz auf den 10.12.2026.

In der SCHOTT Pharma-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 1,01 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur SCHOTT Pharma-Aktie

DatumRatingAnalyst
14.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyDeutsche Bank AG
13.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
12.08.2025SCHOTT Pharma HoldJefferies & Company Inc.
12.08.2025SCHOTT Pharma BuyUBS AG
