SCHOTT Pharma Aktie News: SCHOTT Pharma am Mittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von SCHOTT Pharma. Zuletzt ging es für die SCHOTT Pharma-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 19,56 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von SCHOTT Pharma nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:45 Uhr 0,6 Prozent auf 19,56 EUR. Die Abwärtsbewegung der SCHOTT Pharma-Aktie ging bis auf 19,44 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 19,64 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15.876 SCHOTT Pharma-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 32,50 EUR an. Der aktuelle Kurs der SCHOTT Pharma-Aktie ist somit 66,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 18,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die SCHOTT Pharma-Aktie mit einem Verlust von 5,42 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für SCHOTT Pharma-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,160 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,158 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,25 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte SCHOTT Pharma am 12.08.2025. In Sachen EPS wurden 0,30 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SCHOTT Pharma 0,31 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat SCHOTT Pharma 256,46 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 1,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 253,59 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.12.2025 erfolgen. Am 10.12.2026 wird SCHOTT Pharma schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 1,01 EUR je SCHOTT Pharma-Aktie.

