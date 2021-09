Prudential plant milliardenschwere Kapitalerhöhung in Hongkong - Prudential-Aktie sackt ab

Folgen FACEBOOK

Der britische Versicherungskonzern Prudential will mit einer Kapitalerhöhung bis zu 22,49 Milliarden Hongkong-Dollar (ca. 2,5 Milliarden Euro) einsammeln, um in sechs Monaten fällige hochverzinsliche Schuldtitel zurückzuzahlen und in Wachstum zu investieren.