Fielmann steigert Umsatz und Gewinn im 1. Quartal moderat - Aktie legt zu

Im laufenden Jahr erwartet Deutschlands größte Optik-Einzelhandelskette eine "positive Entwicklung", will weiter im In- und Ausland expandieren und die "Marktposition ausbauen".

Im Zeitraum Januar bis März stieg der Nettogewinn um 3,7 Prozent auf 42,3 Millionen Euro. Vor Steuern betrug der Gewinn 61,4 Millionen Euro, ein Anstieg um 1,3 Prozent.

Der Umsatz erhöhte sich um 2,3 Prozent auf 349,9 Millionen Euro, getrieben durch Wachstum in Deutschland, während er in der Schweiz leicht zurückging. Im Quartal setzte Fielmann mit 1,92 Millionen Brillen etwas weniger ab als die 1,95 Millionen des Vorjahres. Dies schrieb das Hamburger Unternehmen der niedrigen Kundenfrequenz im Februar und März zu, die aufgrund des sehr kalten Winterwetters und einer Grippewelle in Deutschland deutlich sank.

Fielmann bestätigte die vorläufigen Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr, die das Unternehmen bereits im Februar vorgelegt hatte.

Demnach stieg der Vorsteuergewinn um 3 Prozent auf rund 249 Millionen Euro, nach Steuern blieben 173 Millionen Euro übrig, ein Anstieg von 1,1 Prozent. Der Umsatz stieg um 3,7 Prozent auf 1,39 Milliarden Euro. Aufgrund einer Steuerprüfung musste Fielmann die Verrechnungspreise zwischen den Landesgesellschaften für die Jahre 2014 bis 2017 ändern, was die Steuerquote im abgelaufenen Jahr erhöhte.

Fielmann erzielt das Gros seines Umsatzes mit Brillen, Hörgeräten und Kontaktlinsen. 2017 wurden 8,11 Millionen Brillen verkauft, nach 7,99 Millionen im Vorjahr.

An der Börse reagieren die Anleger positiv auf den Quartalsausweis: Die Fielmann-Aktie steigt auf XETRA kurz nach Handelsstart um rund 2 Prozent.

