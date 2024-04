Schwache Performance in New York: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer

Index-Bewegung

Der Dow Jones sank zum Handelsende.

Am Dienstag ging es im Dow Jones via NYSE zum Handelsende um 1,00 Prozent auf 39.170,24 Punkte abwärts. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 13,413 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,609 Prozent höher bei 39.807,93 Punkten in den Handel, nach 39.566,85 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 39.256,27 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 39.051,70 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones notierte am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, bei 39.087,38 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor drei Monaten, am 02.01.2024, den Stand von 37.715,04 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.03.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 33.274,15 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2024 stieg der Index bereits um 3,86 Prozent. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 39.889,05 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 37.122,95 Zähler.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Dow (+ 1,77 Prozent auf 59,29 USD), Walt Disney (+ 1,06 Prozent auf 122,82 USD), Verizon (+ 0,61 Prozent auf 42,54 USD), Salesforce (+ 0,58 Prozent auf 304,00 USD) und Chevron (+ 0,44 Prozent auf 159,78 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen UnitedHealth (-6,44 Prozent auf 458,14 USD), Amgen (-2,41 Prozent auf 276,21 USD), Nike (-1,74 Prozent auf 90,95 USD), Walmart (-1,40 Prozent auf 59,16 USD) und Home Depot (-1,37 Prozent auf 363,00 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 17.077.370 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,914 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9,20 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,37 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net