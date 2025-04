Schwache Performance in Zürich: SLI gibt nach

Index im Fokus

So bewegt sich der SLI am zweiten Tag der Woche.

Am Dienstag tendiert der SLI um 12:09 Uhr via SIX 0,54 Prozent tiefer bei 1.863,09 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,682 Prozent tiefer bei 1.860,43 Punkten in den Dienstagshandel, nach 1.873,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 1.848,81 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 1.866,39 Zählern.

SLI-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.03.2025, den Wert von 2.107,77 Punkten. Der SLI wies vor drei Monaten, am 22.01.2025, einen Stand von 2.024,37 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 22.04.2024, wurde der SLI mit 1.846,68 Punkten berechnet.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 3,04 Prozent ein. Das SLI-Jahreshoch liegt aktuell bei 2.146,62 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.721,32 Zählern registriert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Die Top-Aktien im SLI sind derzeit Lonza (+ 1,37 Prozent auf 546,60 CHF), Swiss Re (+ 0,81 Prozent auf 142,95 CHF), Swiss Life (+ 0,77 Prozent auf 789,20 CHF), Zurich Insurance (+ 0,68 Prozent auf 563,60 CHF) und Schindler (+ 0,66 Prozent auf 275,80 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Geberit (-3,16 Prozent auf 533,80 CHF), Temenos (-2,77 Prozent auf 61,40 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,75 Prozent auf 41,04 CHF), Partners Group (-2,41 Prozent auf 1.032,50 CHF) und Nestlé (-2,34 Prozent auf 85,92 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der UBS-Aktie ist im SLI derzeit am höchsten. 1.824.760 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Nestlé-Aktie hat im SLI mit 242,503 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Im SLI hat die Adecco SA-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Adecco SA-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,14 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

