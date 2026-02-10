DAX24.899 -0,4%Est506.040 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5300 -2,7%Nas23.071 -0,1%Bitcoin56.243 -2,8%Euro1,1853 -0,4%Öl69,79 +1,0%Gold5.057 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Rheinmetall 703000 SAP 716460 Gerresheimer A0LD6E BASF BASF11 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Microsoft 870747 Commerzbank CBK100 Amazon 906866 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas tiefer -- Wall Street fällt zurück -- Lufthansa: Streiks am Donnerstag -- Siemens Energy: Rekordaufträge -- Commerzbank hebt Ziele an -- BMW, Telekom, Lyft, Moderna, Robinhood im Fokus
Top News
Kraft Heinz-Aktie dreht ins Plus: Aufspaltungspläne vorerst ausgesetzt Kraft Heinz-Aktie dreht ins Plus: Aufspaltungspläne vorerst ausgesetzt
Unity Software-Aktie bricht nach enttäuschendem Ausblick zweistellig ein Unity Software-Aktie bricht nach enttäuschendem Ausblick zweistellig ein
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Schwache Zahlen

Mattel-Aktie stürzt um knapp ein Viertel ab - US-Weihnachtsverkauf unter Prognose

11.02.26 17:03 Uhr
Kurs-Schock bei Mattel an der NYSE: Aktie stürzt nach Weihnachtspleite ab | finanzen.net

Nach schwachen Zahlen ziehen Anleger beim Spielzeughersteller Mattel die Reißleine und schicken den Titel massiv auf Talfahrt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Hasbro Inc.
86,56 EUR 5,35 EUR 6,59%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mattel Inc.
13,44 EUR -4,24 EUR -23,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie des Spielzeugriesen Mattel hat nach einem schlechter als erwartet ausgefallenen US-Weihnachtsgeschäft auf einen Schlag mehr als ein Viertel ihres Werts verloren. Der Kurs fällt im US-Handel an der NYSE stellenweise um 23,33 Prozent auf 16,15 US-Dollar. Mattel gehören Marken wie Barbie und Hot Wheels.

Wer­bung

Das Dezember-Geschäft in den USA habe zwar zugelegt, aber schwächer als von Mattel selbst erwartet, sagte Finanzchef Paul Ruh nach der Vorlage von Quartalszahlen. Er verwies unter anderem darauf, dass "preisbewusste" Verbraucher auf Schnäppchensuche gewesen seien und der Handel zögerlicher Lagerbestände aufgebaut habe. In dieser Situation habe Mattel zu Rabatten greifen müssen, was wiederum die Profitabilität gedrückt habe. Außerhalb der USA sei das Geschäft wie erwartet gelaufen, sagte Ruh.

Der Quartalsgewinn von Mattel fiel im Jahresvergleich um ein Viertel auf 106,2 Millionen Dollar. Der Umsatz legte um sieben Prozent auf knapp 1,7 Milliarden Dollar zu.

Keine Probleme für Rivalen Hasbro

In den USA wird seit Monaten darüber diskutiert, ob Verbraucher angesichts hoher Lebenshaltungskosten sparsamer beim Geldausgeben werden - und ob die von Präsident Donald Trump auf Importe verhängten Zölle dabei eine Rolle spielen.

Wer­bung

Der Rivale Hasbro hatte allerdings keine Probleme in seinem Weihnachtsgeschäft, obwohl der Konzern zu Preiserhöhungen in den USA griff. Hasbro habe die Preise zunächst im Entertainment- und Sammlerartikel-Bereich angehoben, wo die Nachfrage traditionell robuster sei, sagte Firmenchef Chris Cocks dem "Wall Street Journal". In diesem Jahr seien die Aufschläge auf andere Kategorien ausgeweitet worden.

US-Preiserhöhungen durch Zölle

Spielzeuganbieter lassen traditionell viel in Asien produzieren. Bei Hasbro liege die Zollrate aktuell bei rund 24 Prozent, sagte Cocks. Hasbro und die Handelspartner schluckten zwar einen Teil davon, aber einige Kosten müssten dennoch an die Verbraucher weitergegeben werden. "Das ist einfach die Realität, wenn man in einer Welt mit Zöllen lebt", betonte der Hasbro-Chef.

Hasbro macht unter anderem Spielwaren mit Marvel- und Transformers-Figuren sowie Artikel von Peppa Pig. Im Weihnachtsquartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 31 Prozent auf gut 1,44 Milliarden Dollar. Unterm Strich verbuchte der Konzern einen Gewinn von 201,6 Millionen Dollar nach einem Minus von 34,3 Millionen Dollar ein Jahr zuvor.

EL SEGUNDO (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Hasbro und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hasbro

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hasbro

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Nachrichten zu Mattel Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Mattel Inc.

DatumRatingAnalyst
19.06.2018Mattel NeutralUBS AG
21.12.2017Mattel NeutralB. Riley FBR, Inc.
13.12.2017Mattel HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
12.12.2017Mattel NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
11.10.2017Mattel BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
13.12.2017Mattel HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
11.10.2017Mattel BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
04.08.2017Mattel OutperformBMO Capital Markets
15.06.2017Mattel BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
21.04.2017Mattel BuyMonness, Crespi, Hardt & Co.
DatumRatingAnalyst
19.06.2018Mattel NeutralUBS AG
21.12.2017Mattel NeutralB. Riley FBR, Inc.
12.12.2017Mattel NeutralMonness, Crespi, Hardt & Co.
16.06.2017Mattel Equal WeightBarclays Capital
15.06.2017Mattel NeutralD.A. Davidson & Co.
DatumRatingAnalyst
22.09.2017Mattel UnderperformD.A. Davidson & Co.
03.08.2017Mattel UnderperformD.A. Davidson & Co.
21.04.2015Mattel SellArgus Research Company
04.02.2009Mattel meidenFrankfurter Tagesdienst
15.12.2005Update Mattel Inc.: SellOppenheimer

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mattel Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen