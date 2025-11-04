DAX23.946 -0,8%Est505.658 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,66 -3,8%Nas23.506 -1,4%Bitcoin89.189 -3,6%Euro1,1490 -0,3%Öl64,60 -0,4%Gold3.970 -0,8%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX letztlich im Minus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- D-Wave, Humanoid Global, DroneShield, FMC, Uber, Amazon, Tesla, Nordex, Rheinmetall im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie hebt ab: Großauftrag aus Lateinamerika beflügelt Kurs und Analystenstimmung DroneShield-Aktie hebt ab: Großauftrag aus Lateinamerika beflügelt Kurs und Analystenstimmung
Ausblick: Rivian Automotive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Rivian Automotive präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
ATX-Marktbericht

Schwacher Handel: ATX zum Ende des Dienstagshandels leichter

04.11.25 17:57 Uhr
Schwacher Handel: ATX zum Ende des Dienstagshandels leichter | finanzen.net

Der ATX zeigte sich am Dienstagabend mit negativen Notierungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
32,55 EUR -2,45 EUR -7,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CA Immobilien
23,82 EUR -0,22 EUR -0,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
16,42 EUR -0,44 EUR -2,61%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
89,30 EUR 0,30 EUR 0,34%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lenzing AG
25,55 EUR -0,50 EUR -1,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
47,36 EUR -0,48 EUR -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
29,90 EUR -0,35 EUR -1,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PORR AG
27,20 EUR -0,30 EUR -1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
31,86 EUR -0,60 EUR -1,85%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
28,85 EUR -0,20 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verbund AG
68,80 EUR 0,90 EUR 1,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vienna Insurance
44,15 EUR -0,80 EUR -1,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
4.794,4 PKT -46,7 PKT -0,96%
Charts|News|Analysen

Der ATX gab im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,96 Prozent auf 4.794,36 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 141,936 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,011 Prozent leichter bei 4.840,52 Punkten, nach 4.841,05 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX bei 4.759,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4.840,52 Punkten.

So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Wert von 4.756,79 Punkten auf. Der ATX wies vor drei Monaten, am 04.08.2025, einen Stand von 4.518,74 Punkten auf. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 04.11.2024, bei 3.532,75 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 31,11 Prozent aufwärts. Bei 4.857,40 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.481,22 Punkten verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Verbund (+ 0,73 Prozent auf 69,00 EUR), Österreichische Post (+ 0,50 Prozent auf 30,10 EUR), CA Immobilien (+ 0,08) Prozent auf 23,92 EUR), Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 44,65 EUR) und Erste Group Bank (-0,06 Prozent auf 89,70 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen AT S (AT&S) (-5,32 Prozent auf 32,90 EUR), Raiffeisen (-3,65 Prozent auf 31,14 EUR), PORR (-3,60 Prozent auf 26,80 EUR), Lenzing (-3,29 Prozent auf 24,95 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,56 Prozent auf 28,55 EUR).

Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 422.786 Aktien gehandelt. Mit 34,855 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

ATX-Fundamentaldaten im Fokus

Die CPI Europe-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,03 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.net

