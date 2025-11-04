Schwacher Handel: ATX zum Ende des Dienstagshandels leichter
Der ATX zeigte sich am Dienstagabend mit negativen Notierungen.
Der ATX gab im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,96 Prozent auf 4.794,36 Punkte nach. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 141,936 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,011 Prozent leichter bei 4.840,52 Punkten, nach 4.841,05 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der ATX bei 4.759,26 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 4.840,52 Punkten.
So entwickelt sich der ATX seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Wert von 4.756,79 Punkten auf. Der ATX wies vor drei Monaten, am 04.08.2025, einen Stand von 4.518,74 Punkten auf. Der ATX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 04.11.2024, bei 3.532,75 Punkten.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 31,11 Prozent aufwärts. Bei 4.857,40 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3.481,22 Punkten verzeichnet.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX
Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit Verbund (+ 0,73 Prozent auf 69,00 EUR), Österreichische Post (+ 0,50 Prozent auf 30,10 EUR), CA Immobilien (+ 0,08) Prozent auf 23,92 EUR), Vienna Insurance (+ 0,00 Prozent auf 44,65 EUR) und Erste Group Bank (-0,06 Prozent auf 89,70 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen hingegen AT S (AT&S) (-5,32 Prozent auf 32,90 EUR), Raiffeisen (-3,65 Prozent auf 31,14 EUR), PORR (-3,60 Prozent auf 26,80 EUR), Lenzing (-3,29 Prozent auf 24,95 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,56 Prozent auf 28,55 EUR).
Welche ATX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die AT S (AT&S)-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 422.786 Aktien gehandelt. Mit 34,855 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
ATX-Fundamentaldaten im Fokus
Die CPI Europe-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,03 Prozent an der Spitze im Index.
