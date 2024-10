Schwacher Handel in New York: S&P 500 beendet die Sitzung im Minus

Kursentwicklung

Schlussendlich hielten sich die Börsianer in New York zurück.

Letztendlich schloss der S&P 500 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 5.699,94 Punkten ab. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 47,143 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,287 Prozent leichter bei 5.693,13 Punkten, nach 5.709,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 5.677,37 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.718,78 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Verlust von 0,464 Prozent. Der S&P 500 wies vor einem Monat, am 03.09.2024, einen Wert von 5.528,93 Punkten auf. Der S&P 500 lag vor drei Monaten, am 03.07.2024, bei 5.537,02 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 03.10.2023, einen Stand von 4.229,45 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 20,18 Prozent nach oben. Bei 5.767,37 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 4.682,11 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit MarketAxess (+ 7,46 Prozent auf 273,94 USD), Valero Energy (+ 6,15 Prozent auf 144,03 USD), Marathon Petroleum (+ 5,72 Prozent auf 174,84 USD), Palantir (+ 4,67 Prozent auf 39,24 USD) und Advance Auto Parts (+ 4,63 Prozent auf 38,89 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Constellation Brands A (-4,70 Prozent auf 243,65 USD), Bio-Techne (-4,43 Prozent auf 74,00 USD), Universal Health Services (-3,94 Prozent auf 215,17 USD), AES (-3,82 Prozent auf 19,13 USD) und Alaska Air Group (-3,37 Prozent auf 42,68 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 49.895.037 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,116 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,00 zu Buche schlagen. Mit 600,00 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

