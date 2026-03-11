DAX23.542 -0,4%Est505.753 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1400 -1,9%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.561 -0,5%Euro1,1551 ±-0,0%Öl97,38 +4,0%Gold5.182 +0,4%
Ölpreise steigen wieder: DAX schwächer -- Verluste in Asien -- RWE mit Gewinnrückgang -- Zalando wächst und kauft eigene Aktien zurück -- BMW mit Umsatz- und Gewinnrückgang -- AIXTRON im Fokus
K+S-Aktie legt zu: Unternehmen startet mit Unsicherheiten ins Jahr - Gewinn könnte steigen
Rüstungsaktien im Fokus: So bewegen sich Rheinmetall, RENK, HENSOLDT und TKMS
Kursentwicklung

Schwacher Handel in Wien: ATX legt zum Start des Donnerstagshandels den Rückwärtsgang ein

12.03.26 09:27 Uhr
Der ATX notiert am Morgen trotz positivem Vortag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
66,55 EUR -1,60 EUR -2,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BAWAG
121,40 EUR -2,50 EUR -2,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CA Immobilien
24,86 EUR -0,40 EUR -1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
15,53 EUR -0,22 EUR -1,40%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
94,95 EUR -0,70 EUR -0,73%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
27,50 EUR -0,50 EUR -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
57,80 EUR 0,60 EUR 1,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
33,05 EUR -0,50 EUR -1,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
38,12 EUR -0,88 EUR -2,26%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verbund AG
63,55 EUR 0,15 EUR 0,24%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wienerberger AG
24,10 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
5.371,3 PKT -63,1 PKT -1,16%
Charts|News|Analysen

Am Donnerstag geht es im ATX um 09:09 Uhr via Wiener Börse um 0,98 Prozent auf 5.381,12 Punkte nach unten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 159,958 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,022 Prozent auf 5.433,20 Punkte an der Kurstafel, nach 5.434,40 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5.433,20 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.370,62 Zählern.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX bislang einen Verlust von 0,546 Prozent. Der ATX lag noch vor einem Monat, am 12.02.2026, bei 5.704,88 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 12.12.2025, den Stand von 5.103,16 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.03.2025, wies der ATX einen Stand von 4.200,02 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 0,549 Prozent zu. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 5.856,94 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 5.202,63 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit CPI Europe (+ 0,44 Prozent auf 15,81 EUR), Verbund (+ 0,16 Prozent auf 63,75 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 33,70 EUR), BAWAG (-0,08 Prozent auf 122,70 EUR) und EVN (-0,18 Prozent auf 27,30 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil Andritz (-4,12 Prozent auf 65,10 EUR), CA Immobilien (-1,35 Prozent auf 24,86 EUR), Wienerberger (-1,32 Prozent auf 23,94 EUR), Erste Group Bank (-1,24 Prozent auf 95,55 EUR) und Raiffeisen (-1,13 Prozent auf 38,52 EUR).

Blick in den ATX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im ATX ist die Wienerberger-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 37.916 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 37,573 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Titel

2026 hat die Raiffeisen-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX inne. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu OMV AG

DatumMeistgelesen
