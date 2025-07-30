Schwacher Handel in Wien: ATX Prime schwächelt zum Ende des Dienstagshandels

Index im Fokus

Heute zogen sich die Börsianer in Wien zurück.

Am Dienstag ging es im ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss um 1,21 Prozent auf 2.350,16 Punkte nach unten. Zuvor eröffnete der Index bei 2.378,74 Zählern und damit 0,010 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (2.378,97 Punkte).

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2.346,51 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2.378,85 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2.297,52 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.05.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2.224,33 Punkte. Vor einem Jahr, am 26.08.2024, wurde der ATX Prime mit 1.846,95 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 28,71 Prozent nach oben. Das ATX Prime-Jahreshoch liegt derzeit bei 2.428,97 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.745,07 Punkten.

ATX Prime-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit FACC (+ 3,14 Prozent auf 8,20 EUR), Wolford (+ 2,78 Prozent auf 3,70 EUR), Frequentis (+ 2,35) Prozent auf 61,00 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,12 Prozent auf 12,68 EUR) und CPI Europe (+ 1,06 Prozent auf 19,08 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime derweil Flughafen Wien (-2,99 Prozent auf 52,00 EUR), STRABAG SE (-2,67 Prozent auf 80,30 EUR), Addiko Bank (-2,61 Prozent auf 22,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,33 Prozent auf 27,30 EUR) und Erste Group Bank (-2,18 Prozent auf 83,00 EUR).

Die teuersten Unternehmen im ATX Prime

Im ATX Prime ist die AT S (AT&S)-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via Wiener Börse 954.132 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 32,603 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 1,61 zu Buche schlagen. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,97 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net