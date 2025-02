Schwacher Handel in Wien: ATX verbucht zum Start des Donnerstagshandels Verluste

ATX-Kursentwicklung

So bewegt sich der ATX am vierten Tag der Woche.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:10 Uhr um 0,05 Prozent leichter bei 4.063,08 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 128,335 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der ATX 0,011 Prozent höher bei 4.065,58 Punkten in den Handel, nach 4.065,12 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 4.066,63 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4.050,99 Zählern.

ATX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX bereits um 0,513 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 20.01.2025, stand der ATX bei 3.801,23 Punkten. Der ATX erreichte vor drei Monaten, am 20.11.2024, einen Stand von 3.502,28 Punkten. Der ATX stand vor einem Jahr, am 20.02.2024, bei 3.395,14 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 11,11 Prozent zu Buche. Bei 4.165,45 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3.609,95 Zählern.

Tops und Flops im ATX

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 2,75 Prozent auf 11,94 EUR), Raiffeisen (+ 1,24 Prozent auf 24,42 EUR), Lenzing (+ 1,02) Prozent auf 24,80 EUR), voestalpine (+ 0,93 Prozent auf 21,62 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 0,72 Prozent auf 83,60 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil OMV (-1,20 Prozent auf 39,56 EUR), Wienerberger (-1,18 Prozent auf 30,08 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,86 Prozent auf 34,40 EUR), Telekom Austria (-0,71 Prozent auf 8,37 EUR) und Österreichische Post (-0,48 Prozent auf 31,20 EUR).

ATX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die OMV-Aktie das größte Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 44.509 Aktien gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 27,875 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Im ATX hat die Raiffeisen-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 4,22 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,36 Prozent bei der OMV-Aktie an.

