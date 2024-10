Schwacher Handel: NASDAQ 100 liegt im Minus

Kursverlauf

Am Donnerstagnachmittag agieren die Börsianer in New York vorsichtiger.

Am Donnerstag notiert der NASDAQ 100 um 19:59 Uhr via NASDAQ 0,09 Prozent leichter bei 20.249,77 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,511 Prozent leichter bei 20.165,25 Punkten in den Handel, nach 20.268,86 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 20.117,20 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20.314,24 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der NASDAQ 100 bereits um 1,48 Prozent. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Monat, am 10.09.2024, den Wert von 18.829,14 Punkten. Der NASDAQ 100 wies vor drei Monaten, am 10.07.2024, einen Wert von 20.675,38 Punkten auf. Der NASDAQ 100 wies vor einem Jahr, am 10.10.2023, einen Stand von 15.131,52 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 22,40 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 20.690,97 Punkten. Bei 16.249,19 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Zscaler (+ 4,96 Prozent auf 195,20 USD), Micron Technology (+ 4,36 Prozent auf 106,13 USD), CrowdStrike (+ 4,00 Prozent auf 310,26 USD), Illumina (+ 3,36 Prozent auf 144,71 USD) und Datadog A (+ 3,00 Prozent auf 128,92 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Enphase Energy (-5,46 Prozent auf 99,57 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (-3,39 Prozent auf 165,23 USD), Verisk Analytics A (-3,06 Prozent auf 268,57 USD), PayPal (-2,87 Prozent auf 79,31 USD) und Moderna (-2,82 Prozent auf 57,20 USD).

Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 23.712.655 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,138 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Mitglieder

Die JDcom-Aktie weist mit 8,85 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Mit 4,62 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net