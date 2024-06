Schwacher Handel: S&P 500 in Rot

S&P 500-Performance im Blick

Das macht der S&P 500 am Freitag.

Am Freitag bewegt sich der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,05 Prozent schwächer bei 5.480,23 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 46,925 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,188 Prozent fester bei 5.493,17 Punkten in den Freitagshandel, nach 5.482,87 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 5.476,20 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 5.523,64 Einheiten.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der S&P 500 bereits um 0,378 Prozent. Vor einem Monat, am 28.05.2024, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 5.306,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.03.2024, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5.254,35 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.06.2023, wurde der S&P 500 auf 4.376,86 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Plus von 15,55 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des S&P 500 liegt derzeit bei 5.523,64 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4.682,11 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Comerica (+ 5,60 Prozent auf 50,52 USD), Synchrony Financial (+ 5,45 Prozent auf 46,64 USD), Leggett Platt (+ 5,34 Prozent auf 11,25 USD), Discover Financial Services (+ 4,28 Prozent auf 129,03 USD) und Regions Financial (+ 3,93 Prozent auf 19,96 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Nike (-20,09 Prozent auf 75,27 USD), AES (-8,96 Prozent auf 17,38 USD), HCA (-5,81 Prozent auf 323,36 USD), Enphase Energy (-5,59 Prozent auf 99,35 USD) und Super Micro Computer (-5,34 Prozent auf 842,78 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 26.944.870 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 3,142 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Im S&P 500 präsentiert die SVB Financial Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 600,00 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net