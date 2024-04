Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verliert zum Handelsstart

NASDAQ 100-Performance im Blick

Das macht der NASDAQ 100 aktuell.

Werte in diesem Artikel

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 15:58 Uhr um 0,30 Prozent tiefer bei 18.067,29 Punkten. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ 100 0,372 Prozent tiefer bei 18.054,44 Punkten, nach 18.121,78 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 18.045,42 Punkte, das Tageshoch hingegen 18.079,04 Zähler.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,17 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.03.2024, notierte der NASDAQ 100 bei 18.302,91 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.01.2024, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 16.368,49 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.04.2023, stand der NASDAQ 100 noch bei 13.148,35 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 9,21 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 18.464,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.249,19 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Old Dominion Freight Line (+ 1,69 Prozent auf 220,24 USD), Fortinet (+ 1,50 Prozent auf 69,88 USD), Booking (+ 1,47 Prozent auf 3.618,59 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 0,90 Prozent auf 501,86 USD) und Diamondback Energy (+ 0,74 Prozent auf 201,85 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind derweil Intel (-6,49 Prozent auf 41,09 USD), JDcom (-2,41 Prozent auf 27,14 USD), Moderna (-1,60 Prozent auf 101,95 USD), Paccar (-1,60 Prozent auf 119,66 USD) und Tesla (-1,48 Prozent auf 164,16 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 3.661.121 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Mit 2,929 Bio. Euro macht die Microsoft-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Fokus

2024 verzeichnet die Walgreens Boots Alliance-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index zeigt die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,93 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net