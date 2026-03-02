DAX24.133 -2,1%Est505.871 -1,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8600 -2,6%Nas22.749 +0,4%Bitcoin58.267 -1,0%Euro1,1634 -0,5%Öl80,50 +3,1%Gold5.307 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt: DAX tiefrot -- Asiens Börsen mit Verlusten -- Plug Power macht mehr Umsatz als erwartet -- Beiersdorf mit Rückkauf -- SMA Solar, Vonovia, TUI, Nordex im Fokus
Top News
DroneShield-Aktie sackt trotz geopolitischer Krisen deutlich ab DroneShield-Aktie sackt trotz geopolitischer Krisen deutlich ab
Nahostkrieg: USA und Israel geben Gründe für Krieg gegen den Iran Nahostkrieg: USA und Israel geben Gründe für Krieg gegen den Iran
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kursentwicklung

Schwacher Wochentag in Wien: ATX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

03.03.26 09:29 Uhr
Schwacher Wochentag in Wien: ATX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer | finanzen.net

Der ATX fällt heute nach Vortagesgewinnen zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
48,70 EUR -2,60 EUR -5,07%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BAWAG
128,10 EUR -1,90 EUR -1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CA Immobilien
25,48 EUR -0,54 EUR -2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CPI Europe AG (ex IMMOFINANZ)
16,08 EUR 0,40 EUR 2,55%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
96,05 EUR -1,85 EUR -1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
56,65 EUR -0,80 EUR -1,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
34,10 EUR -0,35 EUR -1,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
39,60 EUR -0,36 EUR -0,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
35,55 EUR -0,10 EUR -0,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vienna Insurance
63,70 EUR -1,50 EUR -2,30%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
43,80 EUR -1,72 EUR -3,78%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
5.483,7 PKT -150,4 PKT -2,67%
Charts|News|Analysen

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:09 Uhr um 2,41 Prozent tiefer bei 5.498,10 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 164,908 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,011 Prozent auf 5.633,46 Punkte an der Kurstafel, nach 5.634,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 5.488,84 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.633,46 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 03.02.2026, wies der ATX 5.732,93 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, wies der ATX einen Wert von 5.050,17 Punkten auf. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, bei 4.156,69 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,73 Prozent. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 5.856,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.314,88 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit OMV (-0,61 Prozent auf 56,75 EUR), CA Immobilien (-0,70 Prozent auf 25,62 EUR), Österreichische Post (-0,72 Prozent auf 34,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,98 Prozent auf 35,35 EUR) und CPI Europe (-1,36 Prozent auf 15,90 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen voestalpine (-4,58 Prozent auf 44,18 EUR), Raiffeisen (-3,76 Prozent auf 38,38 EUR), AT S (AT&S) (-3,44 Prozent auf 49,05 EUR), Vienna Insurance (-3,24 Prozent auf 62,70 EUR) und BAWAG (-3,15 Prozent auf 126,00 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 114.638 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 39,107 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf AT S (AT&S)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AT S (AT&S)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu Erste Group Bank AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Erste Group Bank AG

DatumRatingAnalyst
12.11.2012Erste Group Bank kaufenDie Actien-Börse
31.10.2012Erste Group Bank neutralExane-BNP Paribas SA
31.10.2012Erste Group Bank neutralNomura
31.10.2012Erste Group Bank buySociété Générale Group S.A. (SG)
31.10.2012Erste Group Bank equal-weightMorgan Stanley
DatumRatingAnalyst
12.11.2012Erste Group Bank kaufenDie Actien-Börse
31.10.2012Erste Group Bank buySociété Générale Group S.A. (SG)
09.08.2012Erste Group Bank buyCitigroup Corp.
01.08.2012Erste Group Bank buySociété Générale Group S.A. (SG)
19.07.2012Erste Group Bank buySociété Générale Group S.A. (SG)
DatumRatingAnalyst
31.10.2012Erste Group Bank neutralExane-BNP Paribas SA
31.10.2012Erste Group Bank neutralNomura
31.10.2012Erste Group Bank equal-weightMorgan Stanley
19.10.2012Erste Group Bank neutralNomura
20.09.2012Erste Group Bank neutralUBS AG
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Erste Group Bank AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen