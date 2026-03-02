Schwacher Wochentag in Wien: ATX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels schwächer

Kursentwicklung

Der ATX fällt heute nach Vortagesgewinnen zurück.

Der ATX notiert im Wiener Börse-Handel um 09:09 Uhr um 2,41 Prozent tiefer bei 5.498,10 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 164,908 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,011 Prozent auf 5.633,46 Punkte an der Kurstafel, nach 5.634,07 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 5.488,84 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 5.633,46 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 03.02.2026, wies der ATX 5.732,93 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 03.12.2025, wies der ATX einen Wert von 5.050,17 Punkten auf. Der ATX stand noch vor einem Jahr, am 03.03.2025, bei 4.156,69 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2,73 Prozent. Aktuell liegt der ATX bei einem Jahreshoch von 5.856,94 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.314,88 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen derzeit OMV (-0,61 Prozent auf 56,75 EUR), CA Immobilien (-0,70 Prozent auf 25,62 EUR), Österreichische Post (-0,72 Prozent auf 34,25 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,98 Prozent auf 35,35 EUR) und CPI Europe (-1,36 Prozent auf 15,90 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind hingegen voestalpine (-4,58 Prozent auf 44,18 EUR), Raiffeisen (-3,76 Prozent auf 38,38 EUR), AT S (AT&S) (-3,44 Prozent auf 49,05 EUR), Vienna Insurance (-3,24 Prozent auf 62,70 EUR) und BAWAG (-3,15 Prozent auf 126,00 EUR).

Welche Aktien im ATX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die voestalpine-Aktie aufweisen. 114.638 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 39,107 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der ATX-Werte im Fokus

Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 5,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,63 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net