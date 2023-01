NASDAQ-Titel Coinbase-Aktie springt an: Kryptobörse kündigt weitere Stellenstreichungen an

Rund 950 Mitarbeiter sollen gehen - etwa 20 Prozent der Beschäftigten. Das gab Gründer und Chef Brian Armstrong am Dienstag in einem Memo an die Belegschaft bekannt. Der Job-Abbau ist Teil eines größeren Sparprogramms, das die Betriebskosten kräftig senken soll. Coinbase - die größte US-Handelsplattform für Digitalwährungen wie Bitcoin und Ether - hatte die Mitarbeiterzahl bereits Mitte vergangenen Jahres stark reduziert. Seitdem hat unter anderem die Pleite des Konkurrenten FTX den Kryptomarkt weiter erschüttert.

Die Coinbase-Aktie lag vorbörslich stellenweise noch im Minus, doch im regulären NASDAQ-Handel steigt sie inzwischen deutlich an: Zuletzt betrugen die Gewinne 4,81 Prozent auf 40,13 US-Dollar.

