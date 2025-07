Coinbase Aktie News: S&P 500 Aktie Coinbase am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Die Aktie von Coinbase gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Coinbase-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,4 Prozent auf 382,85 USD.

Die Coinbase-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 382,85 USD. Im Tageshoch stieg die Coinbase-Aktie bis auf 383,23 USD. Bei 382,83 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 458.853 Coinbase-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 19.07.2025 bei 444,59 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Coinbase-Aktie derzeit noch 16,13 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 142,59 USD. Der aktuelle Kurs der Coinbase-Aktie ist somit 62,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten Coinbase-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 08.05.2025 hat Coinbase die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,24 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 4,40 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Coinbase in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,50 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2,01 Mrd. USD im Vergleich zu 2,33 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2025 erfolgen.

Experten taxieren den Coinbase-Gewinn für das Jahr 2025 auf 5,07 USD je Aktie.

