Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag gesucht

So bewegt sich Scout24

Die Aktie von Scout24 gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Scout24-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 105,00 EUR nach oben.

Die Scout24-Aktie konnte um 11:45 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 105,00 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 105,90 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 105,50 EUR. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 30.144 Aktien.

Am 02.05.2025 markierte das Papier bei 105,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 0,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.08.2024 bei 65,90 EUR. Der derzeitige Kurs der Scout24-Aktie liegt somit 59,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,42 EUR. Im Vorjahr hatte Scout24 1,32 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 96,65 EUR.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Scout24 in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 06.05.2025 terminiert. Am 06.08.2026 wird Scout24 schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,25 EUR fest.

