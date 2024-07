Scout24 Aktie News: Scout24 verzeichnet am Nachmittag kaum Ausschläge

Scout24 im Fokus

Die Aktie von Scout24 zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Scout24-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 70,80 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Scout24-Aktie um 15:52 Uhr im XETRA-Handel bei 70,80 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Scout24-Aktie sogar auf 70,95 EUR. Das Tagestief markierte die Scout24-Aktie bei 69,65 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 70,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 21.305 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 23.05.2024 bei 73,45 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 3,61 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 53,28 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.07.2023). Mit einem Kursverlust von 24,75 Prozent würde die Scout24-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem Scout24 seine Aktionäre 2023 mit 1,20 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,27 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 78,73 EUR je Scout24-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Scout24 am 25.03.2021. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Scout24 ein EPS von 0,50 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Scout24 am 08.08.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 07.08.2025 dürfte Scout24 die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 2,84 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Scout24-Aktie

Die Expertenmeinungen zur Scout24-Aktie im Juni 2024

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX beginnt Handel mit Verlusten

Börse Frankfurt: MDAX zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben