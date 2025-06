Scout24 Aktie News: Scout24 gewinnt am Dienstagmittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Scout24 konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 120,60 EUR.

Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:43 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 120,60 EUR. Die Scout24-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 120,80 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 120,70 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.991 Scout24-Aktien umgesetzt.

Am 03.06.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 120,80 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,17 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 20.08.2024 auf bis zu 65,90 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 45,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,32 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,46 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Scout24-Aktie wird bei 109,93 EUR angegeben.

Am 25.03.2021 lud Scout24 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2020 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,50 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 91,20 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 91,20 Mio. EUR eingefahren.

Am 07.08.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Scout24 veröffentlicht werden. Scout24 dürfte die Q2 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Scout24-Gewinn in Höhe von 3,28 EUR je Aktie aus.

