Scout24 Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Scout24

Die Aktie von Scout24 gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Scout24-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 119,70 EUR.

Das Papier von Scout24 gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:49 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 119,70 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Scout24-Aktie bisher bei 119,60 EUR. Bei 120,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Der Tagesumsatz der Scout24-Aktie belief sich zuletzt auf 44.044 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.06.2025 bei 120,80 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 65,90 EUR fiel das Papier am 20.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 44,95 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,46 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,32 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 109,93 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals präsentierte Scout24 am 25.03.2021. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,50 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 91,20 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Scout24 am 07.08.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 06.08.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,28 EUR je Scout24-Aktie belaufen.

