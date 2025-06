Scout24 Aktie News: Scout24 am Dienstagvormittag im Plus

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX nachmittags fester

Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX am Mittag fester

Verluste in Frankfurt: MDAX zum Start in der Verlustzone

Scout24-Aktie in Grün: Scout24 nun erstmals bester DAX-Aufstiegskandidat

Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit roter Tendenz

Scout24 Aktie News: Scout24 steigt am Montagvormittag

Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Optionshandel in der Praxis (mit Options4Winners)

Heute im Fokus

Verdi kündigt dreitägigen Streik am DHL-Drehkreuz Leipzig an. BAT erhöht Umsatzprognose. Bellingham-Bruder Jobe will anscheinend zu Borussia Dortmund. Bilfinger wird im Stoxx Europe 600 aufgenommen.