Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittwochmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Scout24. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,1 Prozent auf 69,80 EUR zu.

Um 11:46 Uhr stieg die Scout24-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,1 Prozent auf 69,80 EUR. Bei 69,80 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 68,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 8.296 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 22.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,15 EUR. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 5,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 01.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 55,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Scout24-Aktie damit 26,45 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,23 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 79,39 EUR.

Scout24 veröffentlichte am 25.03.2021 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,50 EUR gegenüber 0,50 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.10.2024 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 30.10.2025 werfen.

In der Scout24-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 2,69 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

