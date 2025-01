Scout24 Aktie News: Scout24 reagiert am Nachmittag positiv

Kurs der Scout24

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 86,80 EUR.

Die Scout24-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:46 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 86,80 EUR. Bei 87,00 EUR markierte die Scout24-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,30 EUR. Bisher wurden via XETRA 33.788 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 09.12.2024 auf bis zu 90,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Scout24-Aktie somit 4,19 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.02.2024 bei 61,76 EUR. Der aktuelle Kurs der Scout24-Aktie ist somit 28,85 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten Scout24-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,25 EUR. Analysten bewerten die Scout24-Aktie im Durchschnitt mit 87,74 EUR.

Scout24 gewährte am 25.03.2021 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2020 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Scout24 91,20 Mio. EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte Scout24 am 27.02.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Scout24-Anleger Experten zufolge am 03.03.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 2,72 EUR je Scout24-Aktie.

