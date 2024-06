Scout24 Aktie News: Scout24 am Mittag mit kaum veränderter Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Scout24. Mit einem Kurs von 71,80 EUR zeigte sich die Scout24-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Scout24-Aktie zeigte sich um 11:48 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 71,80 EUR. In der Spitze gewann die Scout24-Aktie bis auf 72,00 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Scout24-Aktie bisher bei 71,55 EUR. Mit einem Wert von 71,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Scout24-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16.940 Stück gehandelt.

Am 23.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 73,45 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 2,30 Prozent Plus fehlen der Scout24-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.07.2023 bei 53,28 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 25,79 Prozent könnte die Scout24-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Scout24-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,28 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Scout24 1,20 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 78,73 EUR an.

Am 25.03.2021 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,50 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,50 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 91,20 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.08.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 07.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Scout24-Aktie in Höhe von 2,85 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

