Scout24 Aktie News: Scout24 gibt am Mittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Scout24. Zuletzt ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 69,75 EUR.

Um 11:45 Uhr ging es für die Scout24-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,9 Prozent auf 69,75 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Scout24-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 69,75 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 71,80 EUR. Zuletzt wechselten 23.041 Scout24-Aktien den Besitzer.

Am 22.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 74,15 EUR. Gewinne von 6,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 01.11.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 55,20 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,86 Prozent.

Scout24-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,27 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 80,03 EUR für die Scout24-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2020 abgelaufenen Quartal legte Scout24 am 25.03.2021 vor. In Sachen EPS wurden 0,50 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Scout24 0,50 EUR je Aktie eingenommen. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 31.10.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 30.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 2,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

