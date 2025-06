Scout24 Aktie News: Anleger schicken Scout24 am Montagnachmittag auf rotes Terrain

Aktie im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 119,00 EUR.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 119,00 EUR. Der Kurs der Scout24-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 118,70 EUR nach. Bei 119,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 30.871 Scout24-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.06.2025 bei 122,30 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 2,77 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.08.2024 bei 65,90 EUR. Mit Abgaben von 44,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Scout24-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,32 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,46 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 109,93 EUR.

Scout24 ließ sich am 25.03.2021 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2020 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,50 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 91,20 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Scout24 91,20 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 07.08.2025 dürfte Scout24 Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 06.08.2026 dürfte Scout24 die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Scout24 einen Gewinn von 3,28 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

