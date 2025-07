Scout24 Aktie News: Scout24 am Donnerstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Scout24. Die Scout24-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 120,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Scout24 legte um 15:52 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 120,60 EUR. Die Scout24-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 120,90 EUR aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 120,10 EUR. Bisher wurden heute 38.232 Scout24-Aktien gehandelt.

Am 05.06.2025 markierte das Papier bei 122,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Scout24-Aktie derzeit noch 1,41 Prozent Luft nach oben. Am 20.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 65,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 45,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenausschüttung für Scout24-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,32 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,43 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 112,03 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Scout24 am 25.03.2021 vor. Das EPS wurde auf 0,73 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,73 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 91,20 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,20 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 06.08.2026.

Den erwarteten Gewinn je Scout24-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 3,28 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

